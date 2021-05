A Inglaterra volta a apresentar-se como uma das favoritas e procura o primeiro título europeu da sua história. A final do Euro’2020 marcada para Wembley - os ingleses vão também realizar os três jogos da fase de grupos em casa -, poderá mesmo ser um aliciante extra para os comandados de Gareth Southgate, que desde que assumiu o cargo de selecionador conduziu a seleção dos três leões a duas meias-finais consecutivas em grandes provas: Mundial’2018 e Liga das Nações’2019.



Qualidade e soluções não faltam em todos os sectores e posições de uma seleção que tem sido capaz de regenerar-se e ser uma das mais difíceis de bater nos últimos anos, além de apresentar um futebol ofensivo e atrativo. Conseguirão os ingleses corresponder às expectativas?

Harry Kane é uma ameaça constante às defesas contrárias e o ‘alvo’ ideal para a qualidade dos jovens extremos que despontam na seleção dos três leões. O avançado do Tottenham pode deixar os spurs este verão, mas antes terá oportunidade de fazer história pelo seu país.

Chegou a selecionador inglês no arranque da qualificação para o Mundial’2018 após a polémica saída de Sam Allardyce, envolvido num escândalo de corrupção. Era a solução provisória, mas acabou por ficar e conduziu a Inglaterra ao 3.º lugar na Rússia.

Uma seleção que mescla experiência com juventude e que tem na frente de ataque as suas principais e armas. Sancho, Kane e Rashford devem ser os titulares, mas não faltam opções a Southgate, tendo em conta nomes como Phil Foden, Mason Mount, Sterling e Calvert-Lewin.

A seleção dos três leões vai disputar a fase final de um Europeu pela 10.ª vez e procura o primeiro título. Nas 9 participações anteriores, o melhor resultado foi o 3.º lugar por duas ocasiões, em 1968 e 1986, quando a atingiu as meias-finais. Em 2016 a Inglaterra ficou-se pelos ‘oitavos’ e a expectativa é de que, desta vez, consiga fazer melhor.

A seleção inglesa vai disputar o Grupo D e realizar todos os três encontros da fase de grupos em casa, no estádio de Wembley. O primeiro duelo será frente à Croácia, no dia 13 de junho. Segue-se a Escócia, a 18 de junho e, por fim, o embate com a República Checa, a 22 de junho.