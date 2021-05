Fique a saber tudo sobre a formação de Leste, que integra o Grupo B Sérgio Magalhães 20:21

Muito se esperava da Rússia no último Mundial, realizado no seu país. Contudo, não passou de mais uma prova fracassada por parte dos russos, que esperavam até vencer a competição em casa. Selaram a qualificação para a fase a eliminar com duas vitórias e uma derrota - frente ao Uruguai, ultrapassaram a 'adormecida' Espanha nos oitavos-de-final, mas caíram perante aquela que viria a ser a vice-campeã mundial, a Croácia, nos penáltis.



Com um leque de jogadores experientes, a Rússia apresenta-se uma vez mais numa fase final de um Campeonato da Europa com o objetivo de chegar longe na competição. Veremos o que conseguirá fazer desta vez, uma vez que a tarefa não se avizinha fácil - tem Bélgica, Dinamarca e Finlândia no seu grupo.





O homem-golo e capitão da Rússia está pronto para arrancar mais uma grande competição pelo seu país e os adeptos russos só podem estar entusiasmados por ver o seu finalizador entre o lote de eleitos de Stanislav Cherchesov.

Assumiu o comando técnico da seleção russa logo após a dececionante pretação da Rússia no Euro'2016 - eliminada na fase de grupos sem qualquer triunfo. Desde então, conduziu a seleção anfitriã do Mundial'2018 aos quartos-de-final da prova, onde só foi eliminada nos penáltis pela Croácia.

Stanislav Cherchesov gosta de colocar esta Rússia a jogar num sistema de 4x2x3x1, sendo que a zona do meio-campo funciona muitas vezes com uma linha de cinco homens, com Golovin e Cheryshev a serem as duas peças com mais liberdade (e capacidade de criação) para servir a grande figura da equipa: Artem Dzyuba. Na defesa, a aposta deverá centrar-se em Karavaev e Zhirkov para as alas direita e esquerda, respetivamente, e Semyonov e Dzhikiya como dupla de centrais. Shunin deverá ser o dono da baliza.













As primeiras edições dos Campeonatos da Europa de seleções (ainda como União Soviética) foram os verdadeiros anos dourados para a Rússia, que nos primeiros quatro torneios terminou uma vez como campeã (1960), duas como 'vice' (1964 e 1972) e uma como quarta classificada (1968). Em 1988, conseguiu repetir a proeza de alcançar uma final, tendo perdido no derradeiro jogo para a Holanda de Marco van Basten e companhia. Desde então, o melhor que conseguiu foi chegar a uma meia-final da prova, em 2008.



A Rússia arranca a sua participação neste Europeu com um jogo em 'casa', São Petersburgo, frente à favorita Bélgica, no segundo dia de prova (12 de junho). Quatro dias depois, é vez da Rússia voltar a receber uma equipa, desta vez a Finlândia. Já o último encontro desta fase de grupos é em Copenhaga, no dia 21, frente à Dinamarca, encontro que poderá ser determinante para as contas do Grupo B.



Dos jogadores convocados, o mais bem cotado entre os jogadores com mais internacionalizações é o defesa Yuri Zhirkov, que deverá mesmo isolar-se no quarto posto neste particular durante o Europeu. O veterano canhoto, de 37 anos, é mesmo o único dos presentes a estar no top-10, que tem como líder o mítico Sergei Ignashevich.



1. Sergei Ignashevich (127)

2. Igor Akinfeev (111)

3. Viktor Onopko (109)

4. Vasili Berezutskiy e Yuri Zhirkov (101)

6. Aleksandr Kerzhakov (91)

7. Aleksandr Anyukov (77)

8. Andrey Arshavin (75)

9. Valeri Karpin (72)

Se tudo correr como previsto neste Europeu, deverá haver novo líder na tabela dos melhores marcadores históricos da Rússia. Com apenas menos 1 golo do que o retirado Aleksandr Kerzhakov, Artem Dzyuba terá motivação adicional para faturar e ajudar a equipa russa a avançar na prova.



1. Aleksandr Kerzhakov (30)

2. Artem Dzyuba (29)

3. Vladimir Beschastnykh (26)

4. Roman Pavlyuchenko (21)

5. Valeri Karpin e Andrey Arshavin (17)

7. Dmitri Sychev (15)

8. Fyodor Smolov (14)

9. Roman Shirokov (13)

Nota: todos os dados presentes nesta página estão atualizados até dia 25 de maio de 2021.