há 23 min 09:29

Pulseira autoriza entrada no estádio para ver o Hungria-Portugal





O Puskás Aréna tem capacidade para 67.215 espectadores, mas a UEFA informa que o plano contempla 61 mil. Os húngaros estão em maioria, naturalmente, mas as informações recolhidas apontam para 4 a 5 mil portugueses. Todos os que forem ao estádio são obrigados a cumprir várias regras por causa da Covid-19. A começar pela entrada no recinto, que só será possível com uma pulseira juntamente com o bilhete. Esta pulseira apenas é fornecida pela organização em caso de apresentação de um teste PCR negativo à Covid-19 realizado, no máximo, há 72 horas, ou o comprovativo de vacinação.