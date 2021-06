Sem calculadora pode ser perfeito

Macedónia e Holanda entram hoje em campo com o destino traçado. A seleção laranja já está apurada como líder do grupo, enquanto o grupo às ordens de Igor Angelovski tem as malas feitas, com o último lugar reservado. O técnico da Macedónia espera despedir-se com uma vitória. "Obviamente queremos um resultado positivo. Temos de fazer o jogo perfeito", assinalou. Para Pandev, prestes a fazer 38 anos, será o adeus à seleção e, tudo indica, o fim da carreira. "Espero dizer adeus da melhor maneira", disse o avançado.

Frank de Boer não tem as mesmas preocupações. "A pressão é diferente porque sabemos que já estamos classificados e até sabemos o caminho para a final", vincou o técnico holandês, que poderá enfrentar uma das equipas do grupo de Portugal nos ‘oitavos’. "A Itália é a selecção que mais me impressionou. Mas depois da vitória de sábado, a Alemanha está novamente entre as favoritas. O jogo contra Portugal foi, provavelmente, o melhor do torneio até agora." Depois do pedido para o regresso ao 4x3x3, Frank de Boer voltou a receber uma ‘dica’ dos céus. Um avião sobrevoou o treino com uma tarja a sugerir a titularidade de Malen, avançado do PSV. O selecionador não encontra motivos para grandes mudanças e mostra-se aliviado por Depay ter o futuro definido, após o anúncio do Barcelona. "Pode dar-lhe algo extra. Ele sabe que pode fazer muito mais do que tem feito até agora."