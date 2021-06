Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 1 horas 08:06

Hoje é dia de Portugal!

A Seleção Nacional prossegue hoje a defesa do título europeu e tentará atingir os quartos de final do Euro2020, defrontando a Bélgica, líder do ranking mundial, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.Após ter garantido a qualificação para os 'oitavos' como o melhor terceiro classificado dos seis grupos, sobrevivendo na 'poule' F com uma vitória ante Hungria (3-0), uma derrota com Alemanha (2-4) e um empate (2-2) com França, a equipa das 'quinas' volta a debater-se com outra das grandes potências do torneio



Esta será a primeira vez que Portugal e Bélgica se encontram numa fase final de uma grande competição, sendo que os 'diabos vermelhos' têm uma pequena vantagem no histórico de jogos contra os lusos - seis vitórias, sete empates e cinco derrotas -, com o último embate a remontar a junho de 2018, em Bruxelas, um particular que terminou sem golos.



Nas anteriores sete presenças em Europeus, a formação lusa acabou sempre no 'top 8': foi campeã em 2016, 'vice' em 2004, semi-finalista em 1984, 2000 e 2012 e 'caiu' nos quartos de final, então a primeira fase a eliminar, em 1996 e 2008.



Por seu lado, a Bélgica, que está a cumprir a sexta presença, tem como melhor registo o segundo lugar de 1980 (1-2 com a RFA na final), sendo em na última edição, em 2016, foram afastados nos quartos de final pelo País de Gales (1-3).