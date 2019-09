Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sérvia-Portugal, 2-4: Saber brincar com o fogo A eficácia no ataque ajudou a disfarçar erros defensivos. A Seleção pôs-se a jeito para sofrer, mas soube controlar e venceu com inteira justiça





• Foto: Paulo Calado