A pergunta que não fez a Ronaldo e a 'montra' em Frankfurt: Paciência confiante na Seleção

Gonçalo Paciência não esconde a satisfação de ter sido chamado novamente à Seleção Nacional. Esta terça-feira, antes do primeiro treino da equipa das quinas de preparção para o jogo de qualificação para o Euro'2020 frente à Lituânia (quinta-feira), o avançado do Eintracht Frankfurt mostrou-se otimista.Estou muito feliz, porque para qualquer jgador a Seleção é o expoente máximo e é a prova de que o trabalho é recompensado. O meu foco é sempre o trabalho, ajudar a minha equipa; depois as vindas à seleção são sempre fruto do que se faz no clube: se lá não for visto a jogar, não venho. Uma das razões pelas quais estou aqui é porque tenho feito golos e jogado bemA partir do momento em que estamos neste lote de jogadores que é chamado a estar na Seleção, temos de ser todos ambiciosos. A minha educação é essa: ser ambicioso. Claro que é um sonho representar sempre Portugual, seja onde for. O mais importante agora são estes dois jogos e ganhá-los"Se está cá é porque está pronto. Em relação às condições médicas, infelizmente não tenho o curso de médico ainda; não tenho tempo para isso (sorri). Cheguei às 21h50, só tive tempo de o cumprimentar, é a primeira vez que estou com ele e não lhe perguntei 'então como é que estás' (risos). É importante que ele esteja aqui connosco, ele é o melhor do mundo e, por si só, já diz tudo"Melhorei bastante o meu jogo. As coisas têm corrido muito bem no E. Frankfurt e estou um jogador mais maduro. Fez-me bem ir para fora, fez-me crescer.O meu pai teve muito sucesso em Portugal. Se eu tiver 50 ou 60 por cento já fico satisfeito. Não tento competir com o meu pai, ele é só um exemplo