Declan Rice, médio que atua no West Ham e uma das esperanças dos adeptos para a seleção inglesa, confessou nunca ter bebido uma cerveja, mas admitiu alterar essa realidade caso a equipa dos Três Leões acabasse por conquistar o troféu do Euro'2020.





"Tenho 22 anos e até hoje ainda não bebi qualquer cerveja! Não gosto do cheiro, portanto nunca me aproximei de uma. Mas sabem que mais? Posso experimentar caso sejamos campeões", afirmou o jogador.Rice referiu ainda que, se terminar o 'lockdown', a equipa vai sentir a energia dos adeptos, uma vez que todas as músicas de apoio tocarão nos bares e nas ruas: "Vamos todos sentir a energia positiva de uma nação", rematou, com esperança que a equipa consiga alcançar um bom resultado na competição.