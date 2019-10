Adepto inglês morre na Bulgária em circunstâncias misteriosas

Um adepto inglês morreu, esta segunda-feira, em Sofia, na Bulgária. Um dos 3200 adeptos da seleção inglesa que se deslocaram ao Leste da Europa para apoiar a equipa dos três leões acabou por falecer, após ter sido encaminhado para um hospital por se estar a sentir mal, segundo a imprensa britânica.As publicações inglesas referem que o adepto demonstrava um comportamento estranho e terá requisitado uma ambulância para ir a um hospital. No entanto, já na unidade de saúde começou a insultar os funcionários e a polícia foi chamada para o levar para uma esquadra. O homem, de 32 anos, terá falecido a caminho da esquadra. Os jornais ingleses ainda desconhecem as causas por detrás desta morte.Bulgária e Inglaterra entram em campo às 19h45, em jogo da oitava ronda do Grupo A da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.