Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, desejou uma "recuperação completa e rápida" a Christian Eriksen, médio dinamarquês que este sábado caiu inanimado no duelo com a Finlândia. O líder da UEFA destacou ainda a união do mundo do futebol perante situações delicadas como a que sucedeu no estádio Parken, em Copenhaga.





"Momentos como este colocam tudo na vida em perspetiva. Desejo a Christian uma recuperação completa e rápida e oro para que sua família tenha força e fé. Nestes momentos, a união da família do futebol é tão forte e ele [Eriksen] e a sua família carregam consigo os votos de boa sorte e as orações de todos. Ouvi falar de adeptos das duas equipas a gritarem o seu nome . O futebol é lindo e o Christian joga-o lindamente", afirmou, à UEFA, o presidente do organismo que tutela o futebol europeu.