Alerta de bomba nas imediações do Olímpico de Roma horas antes do Itália-Suíça

Estalou o alarme junto do Olímpico de Roma a poucas horas de mais um jogo a contar para o Euro'2020. O estádio que servirá de palco para o encontro entre Itália e Suíça, da segunda jornada do Grupo A, teve o perímetro bloqueado após uma ameaça de bomba na Piazza Mancini, nas imediações do recinto.

De acordo com o 'Corriere dello Sport', o dispositivo já se encontra desativado, tendo o alerta sido dado por parte de um transeunte que se apercebeu de um objeto suspeito no interior de um Smart estacionado no local, tal como dá conta o jornal italiano. A polícia interveio de pronto e a situação já se encontra normalizada.