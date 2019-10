A Seleção Nacional está a realizar uma sessão de trabalho esta manhã, na Cidade do Futebol, ainda sem André Gomes. O médio do Everton, chamado à equipa para substituir o lesionado William Carvalho, só se junta aos companheiros depois do almoço.





Recorde-se que Portugal defronta amanhã o Luxemburgo, em Alvalade, às 19h45, em mais um jogo de apuramento para o Europeu de 2020.