André Silva deixou esta manhã uma mensagem nas redes sociais, depois do adeus de Portugal ao Europeu. O avançado português, que entrou na segunda parte do jogo de ontem com a Bélgica, lamentou a saída precoce da Seleção Nacional da prova.





Não desistiremos! Voltaremos a lutar juntos! pic.twitter.com/uqqzYCXvGT — André Silva (@andrevsilva19) June 28, 2021

"É com desalento que vejo que este sonho acabou. Podemos ter perdido, mas a esperança de alcançar sempre mais nunca a vamos perder! Demos o melhor sem nunca desistir, da mesma forma que os nossos adeptos nunca deixaram de acreditar em nós. Não desistiremos! Voltaremos a lutar juntos!", escreveu o avançado do Eintracht Frankfurt.