Anthony Taylor nomeado para o Portugal-Alemanha

O árbitro inglês Anthony Taylor foi nomeado para dirigir o jogo Portugal-Alemanha, no sábado, dia 19, em Munique, da segunda jornada do Grupo F do Euro'2020, anunciou esta quinta-feira a UEFA, no seu site oficial.

Taylor, de 42 anos, vai dirigir o segundo encontro na fase final do Campeonato da Europa, depois de no passado sábado ter estado no Dinamarca-Finlândia (0-1), do Grupo B, durante o qual o dinamarquês Christian Eriksen teve de ser reanimado em pleno relvado, antes de ser hospitalizado.

O árbitro inglês, internacional desde 2013 e que subiu à primeira categoria em Inglaterra em 2010, tem apenas dois encontros da seleção portuguesa no currículo, o último dos quais culminou na derrota da equipa das quinas na Ucrânia (2-1), precisamente, na fase de qualificação para o Euro'2020, em outubro de 2019.

Em 2017, já tinha arbitrado um particular entre Portugal e os Estados Unidos (1-1), em Leiria.

No sábado, em Munique, Anthony Taylor vai ser auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn, sendo o quarto árbitro o sérvio Srdjan Jovanovic. O videoárbitro (VAR) nomeado é o inglês Stuart Attwell.

Portugal e Alemanha jogam no próximo sábado, a partir das 17h (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro'2020.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique.

O Euro'2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.