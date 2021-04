Árbitro assistente que 'tirou' golo a Portugal na Sérvia afastado do Euro'2020

O árbitro auxiliar Mario Diks, que não viu a bola dentro da baliza aquando do remate de Cristiano Ronaldo na reta final do jogo entre Portugal e a Sérvia (encontro da 2.ª jornada da fase de apuramento para o Mundial'2022), não vai agora participar no Campeonato da Europa.





Cristiano Ronaldo revoltado com golo não validado: até a braçadeira atirou para o chão



Segundo Mario Diks afirmou à estação televisiva Omrop Fryslan, o árbitro principal Danny Makkelie informou-o, a 31 de março, que a sua ligação àquela equipa de arbitragem chegara ao fim uma vez que a sua "confiança" na "cooperação" com o seu assistente "desapareceu" após aquela polémica. "É uma desilusão muito, muito grande para mim, tão próximo do Campeonato da Europa. Esperava, sinceramente, por maior apoio, compreensão e confiança após uma colaboração de sucesso ao longo dos últimos anos".Danny Makkelie já se pronunciou igualmente, assumindo que Jan de Vries assumirá o lugar de Mario Diks. "É um assunto da equipa. Por respeito ao Mario, mas também no interesse da equipa, não faremos qualquer declaração sobre o motivo da mudança", afirmou.