Árbitro do penálti polémico foi o mesmo que não validou golo de Ronaldo contra a Sérvia

Danny Makkelie volta à ribalta, outra vez pelos piores motivos. O árbitro holandês, de 38 anos, marcou ontem um penálti duvidoso na meia-final do Europeu, que deu a vitória à Inglaterra no jogo contra a Dinamarca, e está de novo no centro de um furacão.





Makkelie, um polícia de profissão, foi o árbitro que não validou o golo de Cristiano Ronaldo contra a Sérvia (2-2), no apuramento para o Mundial, aquela bola que em tempo de descontos passou a linha de golo e que teria dado a vitória a Portugal...No final admitiu o erro e pediu desculpas a Fernando Santos, mas quem foi para a jarra foi o seu fiscal de linha, Mario Diks, que não assinalou o golo de CR7 e não foi chamado para o Europeu.Já dizem que Makkelie é 'mimado' pela UEFA, pois foi também o árbitro nomeado para a 2.ª mão da meia-final da Champions entre o Real Madrid e o Chelsea, pouco depois de ter 'rebentado' a Superliga... e depois de o organismo europeu ter ameaçado excomungar os clubes fundadores.No ano passado esteve na final da Liga Europa, ganha pelo Sevilha diante do Inter.