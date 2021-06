Arnautovic é trunfo para ‘final’ com Ucrânia

Suspenso diante da Holanda. por insultos a Alioski no jogo com a Macedónia, Arnautovic está de regresso às opções de Franco Foda e com direito a entrada direta no onze inicial da Áustria. Na antevisão à "final" com a Ucrânia, o selecionador austríaco anunciou a titularidade do avançado: "Os nossos adversários já podem preparar-se para ele. Estamos contentes que possa voltar a jogar. Tem habilidade e qualidade."

Do lado ucraniano a única alteração prevista na equipa é a entrada de Tsygankov para o lugar de Shaparenko, jogador que se encontra em risco de exclusão. Mesmo sabendo que um empate permite carimbar a passagem aos ‘oitavos’, o selecionador ucraniano garante que a equipa "jogará para a vitória": "Se pensarmos que o empate está garantido, podemos ser punidos. Teoricamente, podemos ficar felizes com o empate, mas sabemos como este jogo é difícil." Andriy Shevchenko falou ainda do adversário que terá pela frente. "A Áustria é uma equipa sólida com jogadores de qualidade. É uma equipa compacta e atlética, com estilo distinto. Temos muito respeito por eles", referiu o técnico. Também o guarda-redes da Ucrânia abordou o encontro. "Ainda não fizemos nada para deixar as pessoas muito orgulhosas de nós", salientou Geogiy Bushchan . O guardião reforçou a necessidade manter a "cabeça fria" no duelo frente à Áustria.