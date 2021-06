Arnautovic nega gesto racista mas Macedónia do Norte pede castigo exemplar

O encontro entre Áustria e Macedónia do Norte ainda promete dar muito que falar. Tudo por causa do gesto de Marko Arnautovic na hora de celebrar o terceiro e último golo da equipa austríaca. Ali, num momento de euforia, o avançado voltou-se para Ezgjan Alioski e dedicou-lhe um gesto que foi entendido como algo de índole nacionalista e racista. Na altura a situação aqueceu e os jogadores até tiveram de ser separados e agora ganha nova dimensão, desta feita fora dos relvados, com uma postura oficial da Macedónia e também uma queixa à UEFA.





"A Federação da Macedónia condena de forma veemente o ataque nacionalista do austríaco Marko Arnautovic, depois do golo marcado no jogo de ontem com a Macedónia, na direção do jogador macedónio Ezdjan Alioski. Ao mesmo tempo queremos informar que submetemos uma carta oficial junto da UEFA a pedir a punição mais severa a Marko Arnautovic. Como 'Casa do Futebol' estamos sempre contra o nacionalismo, discriminação e todo o tipo de insultos que não estão de acordo com o espírito do futebol e os valores pelos quais lutamos. Vamos sempre fazer frente e defender os nossos interesses e a dignidade dos jogadores macedónios, independentemente da forma como jogarem", explicou a Federação da Macedónia do Norte em comunicado.Ainda antes da tomada de posição macedónia, já Arnautovic tinha reagido e, ainda que confirme que a situação foi tensa e que terá sido dito algo que não era suposto, deixou claro que não é racista. "Houve uma troca de palavras mais acalorada ontem no meio das emoções do jogo, pelas quais quero pedir desculpa, especialmente aos meus amigos da Macedónia do Norte e da Albânia. Mas quero deixar uma coisa bem clara: NÃO SOU RACISTA! Tenho amigos em quase todos os países do mundo e sou a favor da diversidade. Todos os que me conhecem sabem disso", escreveu o avançado, nas redes sociais.Não se sabe ao certo o que terá dito Arnautovic a Alioski, mas a verdade é que o passado e as raízes de ambos podem estar na base da situação. Tudo porque Arnautovic, apesar de ser austríaco, é filho de pai sérvio, ao passo que Alioski tem origens albanesas, sendo conhecidas as tensões históricas entre ambos os países. Ora, naquele momento o avançado austríaco terá proferido algumas palavras insultuosas e anti-albanesas primeiro na direção de Egzon Bejtulai e depois para Alioski, antes de ser travado pelo seu colega e capitão de equipa David Alaba.