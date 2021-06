Artur Soares Dias foi nomeado pela UEFA para apitar o jogo entre República Checa e Inglaterra, duelo decisivo nas contas do Grupo D, que se disputa na terça-feira, às 20 horas, em Wembley.





O portuense prepara-se, assim, para o seu segundo compromisso nesta fase final do Euro’2020, depois de ter estado no Turquia-País de Gales. Soares Dias terá Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes, enquanto João Pinheiro vai desempenhar as funções de vídeo-árbitro.