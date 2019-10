As contas de Portugal para chegar ao Euro'2020 e a classificação do grupo

Com a derrota na Ucrânia (2-1), Portugal perdeu a hipótese de terminar no primeiro lugar do grupo B, que ficou agora assegurado pelos ucranianos, já apurados. Ainda assim, a situação está longe de ser drástica para a Seleção Nacional, que apenas depende de si para se qualificar. Dois triunfos nos dois jogos que faltam são suficientes, independentemente dos resultados da Sérvia, a terceira classificada.





Inquéritos Portugal vai apurar-se para o Euro'2020? Sim

Não Votar Inquéritos

Nesta altura, Portugal tem 11 pontos e a Sérvia 10. No entanto, o calendário dos campeões europeus em novembro é bastante favorável, com receção à Lituânia e deslocação ao Luxemburgo. Já os sérvios recebem o Luxemburgo e a Ucrânia. Em caso de igualdade pontual no fim, a Seleção Nacional fica à frente devido à vantagem no confronto direto com os balcânicos (empate em casa e triunfo fora).De resto, mesmo em caso extremo, isto é, se acabar em terceiro, Portugal terá sempre o playoff à sua disposição, visto que venceu o seu grupo na Liga das Nações.Acrescente-se que a derrota em Kiev ditou que, mesmo em caso de apuramento, Portugal nunca conseguirá chegar ao pote 1 do sorteio da fase final do Euro'2020

CLASSIFICAÇÃO:



1.º Ucrânia, 19 pontos/7 jogos*

2.º Portugal, 11/6

3.º Sérvia, 10/6

4.º Luxemburgo, 4/6

5.º Lituânia, 1/7



*Já apurada e com o 1.º lugar garantido



As seleções já apuradas para a fase final do Euro'2020