As seleções apuradas e os emparelhamentos já definidos para os 'oitavos' do Euro'2020

Com o fim do grupo D, resta agora concluir apenas mais dois grupos no Euro'2020. Esta terça-feira, a Inglaterra venceu a República Checa por 1-0 e garantiu o primeiro lugar deste grupo, com a Croácia a terminar em segundo - bateram os escoceses por 3-1. Assim sendo, estas são as seleções já apuradas para os oitavos de final: Itália, País de Gales, Suíça (grupo A), Bélgica, Dinamarca (grupo B), Holanda, Áustria (grupo C), Inglaterra, Croácia e República Checa (grupo D), Suécia (grupo E) e França (grupo F).





Quanto a emparelhamentos, há apenas dois já definidos: Itália-Áustria e País de Gales-Dinamarca. Amanhã ficará tudo definido, restando apenas disputar quatro jogos na fase de grupos: Eslováquia-Espanha, Suécia-Polónia (ambos do grupo E e com apito inicial às 17h00), Portugal-França e Alemanha-Hungria (grupo F, com arranque às 20h00).- 1.º grupo F - 3.º grupo A/B/C- Croácia - 2.º grupo E- Bélgica - 3.º grupo A/D/E/F- Itália - Áustria- 1.º grupo E - 3.º grupo A/B/C/D- Inglaterra - 2.º grupo F- Holanda - 3.º grupo D/E/F- País de Gales - Dinamarca