As seleções já apuradas para os oitavos de final do Euro'2020

Está encerrado o 11.º dia do Euro'2020 e com ele trouxe novidades.Esta segunda-feira, era a vez dos grupos B e C entrarem em campo e definirem os dois dois apurados diretos para a próxima fase do torneio.





Às 17 horas, arrancaram o Macedónia do Norte-Holanda e o Ucrânia-Áustria. Os holandeses venceram por 3-0 e confirmaram a presença nos oitavos como primeiros classificados, depois de três triunfos consecutivos (9 pontos), já os macedónios terminaram a sua primeira participação numa fase final na última posição do Grupo B, sem qualquer ponto somado. No outro encontro do grupo, a Áustria sofreu mas bateu (1-0) a Ucrânia e confirmou o segundo lugar, que também lhe dá acesso direto aos 'oitavos' da prova.As decisões do Grupo B ficaram agendadas para as 20 horas, com o Finlândia-Bélgica e o Rússia-Dinamarca a serem totalmente decisivos para as contas finais do grupo, que só contava com uma certeza: a Bélgica presente nos 'oitavos'. O triunfo por 2-0 dos belgas atirou os finlandeses para o terceiro lugar, com três pontos, e confirmou o primeiro lugar da turma orientada por Roberto Martínez. Contudo, houve surpresa no outro encontro. Com duas derrotas nas jornadas inaugurais, a Dinamarca goleou (4-1) a Rússia e viu subir do último para o segundo lugar, com passaporte para os oitavos de final da prova. A Rússia fecha esta participação no último posto, com os mesmos três pontos que a Finlândia porém com um saldo negativo de cinco golos (dois marcados e sete sofridos), face aos dois golos negativos dos finlandeses (um tento apontado e três sofridos).Depois de ficarem fechadas as contas dos grupos A, B e C, ficaram também já definidos os dois encontros dão início aos oitavos de final do Euro'2020. País de Gales-Dinamarca, às 17 horas, marcam o arranque da eliminatória, com o Itália-Suíça a fechar o dia 26, com uma partida marcada para as 20 horas.Quando às partidas de Holanda e Bélgica, primeiras classificadas dos grupos C e B, respetivamente, ainda não existem novidades, uma vez que estão à espera que fiquem definidas as posições dos grupos D, E e F - onde está inserido Portugal, um dos possíveis adversários em caso de qualificação no terceiro lugar.Oitavos de final, dia 26País de Gales-Dinamarca (17 horas)Itália-Áustria (20 horas)Itália, País de Gales e Suíça*Bélgica e DinamarcaHolanda e ÁustriaRepública Checa e InglaterraSuéciaFrança* - Seleção apurada como uma das quatro melhores terceiras classificadas.