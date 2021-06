Assim está a classificação dos melhores terceiros classificados no Euro'2020

Ficou fechado esta terça-feira mais um grupo do Euro'2020 e ficou apurada mais uma seleção para os 'oitavos'. Trata-se da Croácia, que se junta a Itália, País de Gales, Suíça (grupo A), Bélgica, Dinamarca (grupo B), Holanda, Áustria (grupo C), Inglaterra, República Checa (grupo D), Suécia (grupo E) e França (grupo F). Mas para lá de ter servido para qualificar diretamente os croatas, os jogos de hoje permitiram também 'atualizar' o ranking dos melhores terceiros, que agora é comandado pela República Checa - já qualificada.





No que toca às contas nacionais, mantém-se tudo igual para Portugal: até pode perder por dois golos de diferença diante da França e seguir em frente, mas desde que a Hungria não derrote a Alemanha. Nesse cenário, Portugal seria sempre um dos quatro melhores terceiros, pois teria melhor 'score' em golos do que Finlândia (1-3) e Ucrânia (4-5).Note-se, contudo, que Portugal depende apenas de si para se apurar, já que uma vitória ou um empate diante da França nos coloca automaticamente na próxima ronda, sem precisar de olhar aos resultado do Alemanha-Hungria.1. República Checa, 4 pontos/3 jogos (3 golos marcados/2 golos sofridos; +1 de diferença)2. Suíça, 4/3(4/5; -1)3. PORTUGAL, 3/2 (5-4; +1)4. Ucrânia, 3/3 (4/5; -1)5. Finlândia, 3/3 (1/3; -2)6. Espanha, 2/2 (1/1; 0)