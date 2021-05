Bale, Joe Allen, Ben Davies e Aaron Ramsey convocados pelo País de Gales para o Euro'2020

As principais figuras da seleção de futebol do País de Gales, Gareth Bale, Joe Allen, Ben Davies e Aaron Ramsey, integram a lista de convocados do selecionador Rob Page para a fase final do Euro'2020, divulgada este domingo.

Entre os 26 futebolistas convocados para representar o País de Gales no campeonato da Europa destacam-se também algumas surpresas, como os jovens Matt Smith e Rubin Colwell, de 21 e 19 anos, respetivamente.

Em contrapartida, Page não contará com alguns jogadores que poderiam ser influentes, como Tom Lockyer, Hal Robson-Kanu, Tom Lawrence e Rabbi Matondo.

No Euro'2020, competição em que Portugal defende o título, o País de Gales integra o grupo A, com Suíça, Turquia e Itália, cujos jogos estão agendados para Roma e Baku.



Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Adam Davies (Stoke), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester).

- Defesas: Ben Cabango (Swansea), Connor Roberts (Swansea), Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), James Lawrence (St Pauli/Ale), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton), Rhys Norrington-Davies (Stoke), Neco Williams (Liverpool).

- Médios: Joe Allen (Stoke), Ethan Ampadu (Sheffield United), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff), Jonny Williams (Cardiff), Harry Wilson (Cardiff), Dylan Levitt (Istra/Cro), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus/Ita), Matt Smith (Doncaster).

- Avançados: Gareth Bale (Tottenham), Dan James (Manchester United), Kieffer Moore (Leeds), Tyler Roberts (Leeds).