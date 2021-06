"Bicho Gosens” com Cristiano Ronaldo na sombra

A imprensa internacional deu eco à derrota do atual campeão da Europa no Euro’2020, naquele que foi para alguns o “melhor jogo da competição”. No caso do jornal ‘AS’, o “bicho foi Gosens”, conquistando o protagonismo que habitualmente é de Cristiano Ronaldo. “O ala esquerdo da Alemanha deu um verdadeiro espetáculo de futebol”, escreveu o diário espanhol na edição online. A ‘Marca’ evidenciou um “Portugal e Cristiano Ronaldo que sonharam” mas também uma Alemanha que “apareceu finalmente em prova”, depois da derrota ante a França.

Em solo alemão, o destaque foi semelhante. O diário ‘Bild’, um dos principais órgãos de comunicação social germânicos, aludiu ao facto de “um Gosens de gala ter surpreendido e colocado Ronaldo na sombra”, com um golo e duas assistências. Já o portal Goal lançou um outro olhar face à derrota com números pesados de Portugal em Munique. Citando os números da Opta, o órgão de comunicação social apontou ao facto de a equipa portuguesa se ter tornado na primeira seleção vigente campeã europeia a sofrer quatro golos num jogo do Campeonato da Europa.

Do outro lado do Atlântico, no Brasil, a Globo destaca o facto de Cristiano Ronaldo ter marcado para Portugal, que acabou por “sofrer uma reviravolta no dia de Gosens”. O UOL Esporte destaca também a reviravolta num “jogão com seis golos”.

Noutra latitude, mais propriamente na Indonésia, a derrota lusa é ilustrada com uma fotografia de um capitão da equipa das quinas insatisfeito. “A Alemanha não quer ser eliminada outra vez e Portugal não é só Cristiano Ronaldo”, escreveu o portal indonésio Bola.