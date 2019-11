Portugal terá casa cheia para a recepção à Lituânia, esta quinta-feira (19H45), no estádio do Algarve, informou a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.





Desta forma, a Seleção Nacional vai contar com o apoio de 20 mil portugueses no Algarve, numa partida determinante para o apuramento para o Euro'2020.Portugal depende apenas de si para assegurar a outra vaga no grupo B, uma vez que a Ucrânia já está apurada, e, com a Sérvia a um ponto de distância, precisa de vencer a Lituânia, na quinta-feira, e na visita ao Luxemburgo, no domingo, independentemente dos resultados dos sérvios.