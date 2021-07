Boris Johnson quer autores de insultos racistas fora dos estádios

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta quarta-feira a intenção de banir dos estádios os adeptos que proferiram insultos racistas contra os três futebolistas ingleses que falharam penáltis na final do Euro'2020.

"Condeno veementemente os insultos racistas que testemunhámos na noite de domingo. Estamos a tomar medidas práticas para garantir que o regime de proibição de entrada no estádio seja alterado para incluir insultos racistas online. Não podem existir desculpas", disse Boris Johnson.

O líder do governo britânico recebeu esta terça-feira representantes das empresas proprietárias de redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e o Snapchat, que nos últimos meses têm sido utilizados em Inglaterra para divulgação de mensagens racistas visando os jogadores após a derrota ou desempenhos dececionantes nos respetivos clubes.

"Agora teremos oportunidade de responsabilizar essas empresas e impor-lhes multas, caso seja necessário", afirmou o primeiro-ministro, aludindo a um projeto de lei do governo sobre segurança online, que prevê sanções que podem ir até 10% das receitas mundiais das empresas.

No passado domingo, após a derrota da Inglaterra frente à Itália, por 3-2 no desempate por penáltis, na final do Euro'2020, os futebolistas Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, os três que falharam os tentos, foram alvo de comentários racistas nas redes sociais.

Logo no dia seguinte, o príncipe William, neto da rainha Isabel II, da Grã-Bretanha, Boris Johnson, e a federação inglesa (FA) condenaram os comentários, que classificaram como "totalmente inaceitáveis".