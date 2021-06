Bruno Fernandes deixa mensagem a Pogba: «Feliz por ti, mas MVP só hoje»

Paul Pogba foi eleito, esta terça-feira, pelos observadores técnicos da UEFA, o melhor jogador em campo no França-Alemanha, encontro que a seleção francesa venceu por 1-0, com um autogolo de Mats Hummels. O momento não passou despercebido a Bruno Fernandes, que deixou uma mensagem para o companheiro de equipa no Manchester United.





"Fico feliz por ti, mas MVP [Most Valuable Player - Jogador Mais Valioso, em português] só hoje", escreveu o médio que hoje atuou no meio-campo da Seleção Nacional, na vitória por 3-0 sobre a Hungria, as outras duas seleções que figuram o Grupo F do Euro'2020.