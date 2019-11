Bruno Fernandes: «O facto de não sentirmos os pés torna tudo mais difícil»

Bruno Fernandes analisou o triunfo da Seleção Nacional no Luxemburgo e o consequente apuramento para o Euro'2020.

O médio, que apontou o primeiro golo luso aos 39 minutos, admitiu que a exibição de Portugal não foi a melhor face às dificuldades impostas pelo relvado, mas vincou que o mais importante conseguido: a vitória e qualificação.





"A exibição foi boa dadas as condições. Sabíamos que o jogo seria mais na base da quantidade do que na qualidade. Tivemos entrega e grande espírito. Há jogos em que a qualidade não pode vir ao de cima tão facilmente. O campo estava muito difícil, tínhamos de fazer passes em profundidade e o facto de não sentirmos os pés torna tudo mais difícil. Mas o nosso objetivo era sair com a vitória e foi conseguido", afirmou Bruno Fernandes na flash interview.Destacando a "responsabilidade grande" que é representar a Seleção Nacional, o jogador de 25 anos assume que "Portugal tem sempre de sonhar" com a revalidação do título europeu conquistado em 2016. "O objetivo é jogo a jogo. O mister Fernando Santos sempre disse isso e será isso que poderá levar-nos a uma grande campanha no europeu", evidenciou, lembrando que "o título de campeão custou muito a ganhar para quem lá esteve".

Sobre a estreia a marcar em jogos oficiais com a camisola principal das quinas, Bruno Fernandes disse ser "uma grande satisfação", especialmente por se tratar de "um jogo de grande importância" e garante que vai continuar a trabalhar para poder ser chamado ao próximo europeu.

"O objetivo é fazer uma grande época e estar presente no europeu. Toda a gente que está aqui e que não está quer lá estar. Cabe ao mister tomar a decisão mas o importante é Portugal fazer uma grande campanha", concluiu.