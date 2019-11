Bruno Fernandes: «Vemos um Cristiano muito motivado»

Habituado a marcar no Sporting, Bruno Fernandes assumiu esta noite diante da Lituânia o papel de assistente para o golo de Pizzi, isto numa partida na qual, segundo o médio do Sporting, Portugal atuou a um nível alto. Bruno Fernandes falou ainda de Cristiano Ronaldo e deixou rasgados elogios."A qualidade é altíssima, a equipa tem um nível muito alto. Sabemos a qualidade de todos. Para aqui chegar exige-se essa qualidade e qualquer um que jogue demonstra-o", começou por dizer, à RTP.Quem tem de pensar nisso é o Fernando Santos. Temos a certeza que independentemente de quem jogar queremos sair de lá com a vitória.Não temos muitas palavras para descrever o que vem de fora. O que vemos aqui é um Cristiano muito motivado, que dá sempre o melhor de si. Fez três golos, o que já é normal para ele.Tínhamos falado de uma possível assistência para ele. Tive a oportunidade de chutar, vi que estava melhor posicionado e passei-lhe a bola.