Bulgária-Inglaterra interrompido devido a insultos racistas dos adeptos locais

Cânticos racistas interrompem Bulgária-Inglaterra



O jogo entre Bulgária e Inglaterra, de apuramento para o Euro'2020, foi interrompido perto dos 40 minutos da primeira parte, após os jogadores ingleses terem sido alvo de cânticos e insultos racistas por parte dos adeptos búlgaros.Um repórter da Sky Sports, presente no estádio Vasil Levski, na Bulgária, relatou, por exemplo, que Tyrone Mings e Marcus Rashford foram chamados de "macacos". Os cânticos e insultos racistas duraram vários minutos, até que os jogadores de Inglaterra e o selecionador Gareth Southgate fizeram queixa junto do árbitro da partida, Ivan Bebek. O juíz croata interrompeu o jogo durante alguns minutos, mas acabou por ordenar o reatamento, após ter sido ouvido no estádio um anúncio que ameaçava que o jogo podia mesmo ser dado como terminado, caso os insultos continuassem.No sábado, a Inglaterra já tinha ameaçado abandonar o jogo com a Bulgária, caso se verificasse qualquer tipo de insultos racistas para com os jogadores ingleses na partida. Recorde-se que a Bulgária já se encontra castigada pela UEFA devido a comportamentos racistas dos adeptos em jogos anteriores. Neste encontro com a Inglaterra, o estádio Vasil Levski já tem uma das bancadas encerradas e viu a capacidade reduzida em cinco mil lugares.