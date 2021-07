Fabio Capello fez a antevisão da partida entre Itália e Espanha, a contar para as meias-finais do Euro'2020, agendada para terça-feira (20 horas), em Wembley. O ex-treinador confessou-se preocupado pelos "riscos" que os 'azzurri' podem vir a correr caso se "adaptem ao ritmo de jogo" do adversário.





"Não podemos adormecer. A Espanha joga um futebol lento, e se nos adaptarmos a esse ritmo, corrermos o risco de sofrer", começou por dizer. "Têm boa técnica e guardam bem a bola. Para contrariar esta característica, temos que ser rápidos e lúcidos quando a recuperamos. Temos de recuperar e atacar de imediato. Temos qualidade, e a defesa espanhola não é, de todo, imbatível", rematou, em declarações ao 'AS'.