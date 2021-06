Carimbar a passagem sem o conforto de casa

Permanece uma vaga em aberto no Grupo B à entrada para a última jornada, mas os russos partem com ligeira vantagem. A seleção comandada por Cherchesov venceu a Finlândia (1-0) e deu um passo importante rumo à próxima fase do Europeu, já que o empate chega, caso a Finlândia não vença a Bélgica. No entanto, uma vitória frente à Dinamarca garante imediatamente a presença nos oitavos-de-final.

Para os dinamarqueses a tarefa está mais complicada, visto que não dependem apenas de si, precisando de vencer a Rússia e aguardar por uma vitória da Bélgica sobre os finlandeses.

Stanislav Cherchesov está ciente do que é necessário para carimbar o passaporte para a fase eliminatória. “Este vai ser o nosso primeiro jogo fora em dois torneios seguidos e sem os nossos adeptos. No entanto, isso não é um problema. É apenas uma contingência e sabemos como lidar com ela. A nossa tarefa é fazer bem o nosso trabalho e conseguirmos o resultado de que precisamos”, referiu o selecionador russo.

Já Kasper Hjulmand frisou a importância de a equipa manter o foco na Rússia, sem pensar no Finlândia-Bélgica. “Aconteça o que acontecer, vamos tentar ganhar o jogo. Vai ser um duelo incrivelmente difícil frente à Rússia. Todos sabemos como é difícil forçar algo, temos de manter o equilíbrio emocional e evitar erros”, relembrou o técnico da Dinamarca. * a.z.