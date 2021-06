Romelu Lukaku inaugurou o marcador no Bélgica-Rússia e o avançado belga dedicou o golo a Christian Eriksen, que este sábado caiu inanimado no decorrer do Dinamarca-Finlândia e foi sujeito a manobras de reanimação em pleno relvado.





Lukaku qui dédie son premier but de l'Euro?? à son coéquipier de l'Inter Eriksen



"Chris, stay strong, I love you"



pic.twitter.com/jhQ7iNSgGb — Jean-Sébastien Lecomte (@JSLecomte) June 12, 2021

Lukaku partilha o balneário do Inter Milão com o médio dinamarquês e, após o golo, correu em direção a uma das câmaras e disse: "Chris, mantém-te forte! Amo-te!".Refira-se que Eriksen, que foi transportado ao hospital, foi entretanto dado como estável e até falou com os companheiros da seleção dinamarquesa, pedindo-lhes que reatassem o jogo com a Finlândia, o que veio a suceder.