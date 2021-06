Christian Eriksen: «Quero entender o que se passou comigo»

Ainda hospitalizado depois do colapso que sofreu em campo no jogo da Dinamarca com a Finlândia, Christian Eriksen deixou hoje uma mensagem pública de agradecimento através da 'Gazzetta dello Sport'.





"Obrigado a todos, não me rendo. Estou melhor agora, mas quero entender o que se passou", explicou o jogador dinamarquês do Inter."Quero agradecer a todo o mundo o que fizeram por mim. A família do Inter esteve muito perto de mim e emocionou-me."O empresário de Eriksen, Martin Schoots, revelou que o jogador quer estar no estádio quinta-feira, quando a Dinamarca receber a Bélgica, na segunda jornada da fase de grupos.O médio vai permanecer internado mais alguns dias num hospital de Copenhaga, onde tem estado a ser submetido a uma série de exames, no sentido de se perceber o que aconteceu.