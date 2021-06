Classificação dos melhores terceiros e emparelhamentos dos 'oitavos' em tempo real

Hoje é dia de decisões no Euro'2020. Cai o pano sob a fase de grupos e, por isso, ficarão definidos os apurados e emparelhamentos para os oitavos de final da prova. São quatro os jogos desta quarta-feira: Eslováquia-Espanha, Suécia-Polónia (grupo E, ambos às 17h00), Portugal-França e Alemanha-Hungria (grupo F, ambos às 20h00). Uma vitória hoje garante logo um dos dois primeiros lugares do grupo à Seleção; pontuar também vale o apuramento, resta saber se em segundo ou terceiro. Perder por até dois golos de diferença desde que a Hungria não ganhe também dá. Assim sendo:



- Se for 1.º, Portugal defrontará a Suíça (2.ª feira, em Bucareste)

- Se for 2.º, Portugal defrontará a Inglaterra (3.ª feira, em Londres)

- Se for 3.º, Portugal defrontará a Holanda ou a Bélgica (domingo, Budapeste ou Sevilha)



Portugal defrontará o primeiro do grupo B (Bélgica) se os terceiros melhores classificados vierem dos grupos A, C, D e F. Para isso, é preciso a Espanha perder com a Eslováquia e a Polónia não derrotar a Suécia ou a Espanha vencer a Eslováquia e a Polónia não ganhar à Suécia; Por outro lado, Portugal enfrentará a Holanda se os terceiros melhores forem oriundos dos grupos A, D, E e F. Para isso, é necessário a Espanha empatar diante da Eslováquia (independentemente do que acontecer no outro jogo) ou Espanha e Polónia vencerem. Uma derrota da Espanha mas vitória da Polónia também serve para este propósito.



1. República Checa, 4 pontos/3 jogos (3 golos marcados/2 golos sofridos; +1 de diferença)

2. Suíça, 4/3 (4/5; -1)

3. PORTUGAL, 3/2 (5-4; +1)

4. Ucrânia, 3/3 (4/5; -1)

5. Finlândia, 3/3 (1/3; -2)

6. Espanha, 2/2 (1/1; 0)

Aqui pode acompanhar a classificação dos melhores terceiros e os emparelhamentos em tempo real. A começar às 17h00, com a decisão no grupo E (Eslováquia-Espanha e Suécia-Polónia).