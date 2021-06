Coca-Cola responde a Ronaldo e diz que também disponibiliza água

A Coca-Cola já reagiu ao gesto de Cristiano Ronaldo segunda-feira na conferência de imprensa de Portugal que tanto deu que falar. O português afastou as duas garrafas do refrigerante e disse "água".





"A parceria com a Coca-Cola tem sido essencial para que se possam fazer torneios de futebol e desenvolver várias outras modalidades desportivas em toda a Europa", considera a 'Marca' citada pelo 'Expresso'.A Coca-Cola refere ainda que disponibiliza "aos jogadores e treinadores uma variedade de bebidas nas conferências de imprensa, incluindo água".A marca acrescentou que "todos têm direito às suas preferências de bebida" e explicou que os jogadores "recebem água, juntamente com a Coca-Cola e Coca-Cola Zero, nas conferências de imprensa"."Os jogadores e treinadores, são obviamente, livres para escolher as bebidas que desejam", acrescentou.