O jornal francês 'L'Équipe' noticia esta quinta-feira que a UEFA vai anunciar na próxima terça-feira, não só a suspensão da Liga dos Campeões e da Liga Europa, como também o adiamento do Campeonato da Europa deste ano para 2021, devido à pandemia do coronavírus.





A ideia, de acordo com o mesmo jornal francês, é possibilitar a disputa das competições europeias de clubes desta época, sem que 'esbarrem' no Europeu, que estava previsto ser disputado de 12 de junho a 12 de julho.Para levar a cabo esta intenção, será no entanto preciso negociar com a FIFA, que tem previsto a disputa de um Mundial de Clubes no verão de 2021.