O número de casos de coronavírus tem vindo a aumentar na Europa e a UEFA está a acompanhar atentamente a situação, até porque o Europeu deste ano disputa-se em 12 países, o que implicará grande movimentação de adeptos.





"Estamos numa fase de observação. Estamos a monitorizar a situação país a país e o futebol tem de seguir as instruções do governo de cada Estado", disse o italiano Michele Uva, membro do comité executivo da UEFA, à RAI. "As competições só serão suspensas se a situação se agravar."Em Itália já várias competições foram adiadas, incluindo jogos de futebol da Serie A. O Mundial por equipas de ténis de mesa,, na Coreia do Sul, passou para junho, e a federação japonesa de futebol