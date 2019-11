Cristiano Ronaldo apresenta-se ao serviço na Seleção Nacional

Estão desfeitas as dúvidas à volta de Cristiano Ronaldo pelo menos por agora. O capitão da Seleção Nacional apresentou-se na concentração da equipa das quinas numa unidade hoteleira em Cascais, tendo em vista a dupla jornada de apuramento para o Euro’2020.Maurizio Sarri, técnico da Juventus, detalhou a lesão de CR7 , mas o melhor marcador da história da Seleção disse presente, antes de o plantel às ordens de Fernando Santos fazer esta terça-feira o primeiro treino, durante a manhã, na Cidade do Futebol.Quem esteve no mesmo hotel mas não continua com a equipa é João Mário. O médio do Lokomotiv Moscovo foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, isto depois de ter chegado a coxear à concentração. João Mário foi dispensado e deixa a lista do Engenheiro reduzida a 24 jogadores, uma vez que não será substituído, ao contrário do que aconteceu com Pepe e Nélson Semedo, respetivamente ‘rendidos’ pelo estreante Domingos Duarte e João Cancelo.A completar a lista para os jogos com Lituânia (quinta-feira) e Luxemburgo (domingo) estão Beto, José Sá, Rui Patrício, Ricardo Pereira, José Fonte, Rúben Dias, Rúben Semedo, Guerreiro, Mário Rui, Danilo, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Moutinho, Pizzi, Bruma, Podence, Diogo Jota, André Silva, Ronaldo, Gonçalo Paciência e Eder.