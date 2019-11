Depois de brilhar frente à Lituânia (6-0) com um hat trick, Cristiano Ronaldo dedicou uma mensagem ao plantel da Seleção Nacional no Twitter. "Boa vitória equipa! Estamos a um passo do apuramento", escreveu o capitão.





Estamos a um passo do apuramento! #todosporportugal pic.twitter.com/ckzFpJWQVV — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2019

A condição física do avançado foi muito questionada depois de Maurizio Sarri ter justificado a substituição de CR7 frente ao Milan com uma lesão. No entanto, Ronaldo foi a estrela do jogo e acabou por ser substituído por Diogo Jota, nos minutos finais, recebendo uma grande ovação. Agora, aponta ao jogo diante do Luxemburgo no domingo, na última jornada do Grupo B. Caso vença, Portugal segue em frente