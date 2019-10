Cristiano Ronaldo: «Lutaremos uma vez mais para erguer bem alto o nome de Portugal»

A Seleção Nacional começou esta terça-feira a preparar o jogo Luxemburgo, de qualificação para o Euro'2020, e Cristiano Ronaldo já deixou uma mensagem aos portugueses."É sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu país, representar a seleção nacional e rever amigos de tantas batalhas. Todos juntos, lutaremos uma vez mais para erguer bem alto o nome de Portugal! Vamos equipa", disse o capitão da Seleção nacional.Os campeões europeus recebem o Luxemburgo na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo com início marcado para as 19h45, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o Grupo B.Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.