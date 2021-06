Cristiano Ronaldo: «Não sou o mesmo jogador que era aos 18 anos»

Cristiano Ronaldo esteve esta segunda-feira na sala de imprensa a fazer a antevisão do jogo de amanhã de Portugal com a Hungria e foi questionado sobre a equipa que ganhou o Europeu em 2016. O capitão da Seleção diz que só os jogos dirão se esta equipa é melhor ou pior.





"Como equipa não sabemos, é uma competição diferente. Esta não é obviamente a mesma equipa que em 2016, é uma equipa mais jovem, com um potencial enorme. Só a competição dirá se somos melhores ou piores", explicou.E como se sente ao nível individual? "A nível pessoal, não sou o mesmo jogador que era aos 18 anos, há 10 ou há cinco. Vamo-nos adaptando. A inteligência de um jogador de futebol é adaptar-se ao jogo. O jogo em si está diferente. Os jogadores que têm uma longevidade no futebol são aqueles que se conseguem adaptar. Os números falam por si: tenho-me adaptado dos 18 aos 36 anos. Trabalho sempre para conseguir coisas a nível pessoal e coletivo. Acho que as épocas têm sido bastante positivas. Acho que me adaptei muito bem a todas as épocas que já joguei", sublinhou o jogador da Juventus.