Cristiano Ronaldo quebra o silêncio: do "sacrifício" por não estar a 100% ao Euro'2020

Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo da Seleção Nacional na vitória frente ao Luxemburgo (0-2) e, no final do encontro, quebrou o silêncio: da substituição no último jogo pela Juventus à sua condição física e ao apuramento para o Euro'2020.É sempre importante e um oruglho representar a Seleção, ainda por cima com golos que nos ajudaram a qualificar. Tínhamos dois jogos que tínhamo de ganhar. Estou muito feliz, por termos ganhado, pelo apuramento, por ser o meu quinto EuropeuÉ difícil jogar nestes campos, um campo de batatas. Não sei como é possível seleções deste nível jogarem em campos desta qualidade. O espetáculo não foi bonito. Fizemos o nosso trabalho, era o campo onde tínhamos de jogar, ganhamos 2-0 e isso era a prioridade.O objetivo era passarmos, era estarmos qualificados para o Europeu. Há uma temporada longa. Muitos jogadores vão crescer, por isso é passo a passo. O Europeu é só daqui a alguns meses. Os candidatos são sempre os mesmos. Não é por termos ganhado em 2016 que somos os favoritos. Vamos para o Europeu para tentar ganhar outra vez. Favoritos são todos os outros. Palavras de Danilo: Sou português com muito orgulho, ganhei um Europeu, Liga das Nações. Não trocava a minha nacionalidade por nenhuma. Fico feliz por ele ter dito isso. O Brasil é das melhores seleções do Mundo, Portugal nao está no top-3, mas batemo-nos com qualquer uma.Nas últimas três semanas, tenho vindo a jogar limitado. Não houve polémica, vocês é que criam polémica. Não gosto de ser substituído, mas tenho jogado limitado nas últimas 3 semanas, tentei ajudar a Juventus, mesmo jogando lesionado. Ninguém gosta de ser substituído, mas entendo porque não estava bem. Continuo a não estar a 100% mas quando é para sacrificar pelo clube ou seleção eu faço-o com todo o orgulho porque sei que havia muitos jogos em disputa. Na Juventus, o Inter está a fazer muita pressão. Estamos dois pontos à frente, mas não podemos dar mole porque se empata ou perde, eles passam à frente e eu sacrifiquei-me. Na seleção, se nao ganhassemos 1 de 2 jogos, podíamos estar fora. Sacrifiquei-me tambem pela seleção. Nunca tive grandes lesões. Faço 50 ou 60 jogos por ano, mas uma vez ou outra pode acontecer um imprevisto: é uma dor que me impede de estar a 100%. Tento ajudar sempre. Meteram muita polémica neste assunto, sem ter que ver. Devia haver uma pessoa, principalmente o treinador ou eu, mas sabem que não falo muito na imprensa. Ganhámos. A Juventus está em 1.º, qualificámo-nos e vou estar a 100% o mais rápido possivel.É difícil dizer, o golo 100 vai aparecer de forma natural. Todos os recordes que tenho vindo a bater... os recordes são para bater. Vão acontecer de uma forma natural.