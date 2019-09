Danilo Pereira: «Principalmente, espero ganhar. Marcar não é assim tão importante»

Determinantes não, importantes sim: assim define Danilo Pereira os jogos com a Sérvia e a Lituânia, sábado e terça-feira, respertivamente. O internacional português está confiante em bons resultados e não se importa de não marcar, como fez na Luz frente à Sérvia... desde que alguém o faça.Diminuiu um bocado mais, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta. Como jogadores de alto nível estamos sempre sujeitos a essa pressão. Aumenta sim a responsabilidadeSão sistemas que temos vindo a trabalhar desde que Fernando Santos chegou e estamos bem ambientados. Para mim, não creio que haja muita diferença em jogar num ou noutro porque no meu clube jogo em 4-4-2 e aqui alternamos. Não há um sistema em que me sinta mais confortável estou bem adaptado aos dois.Principalmente, espero ganhar, marcar não é assim tão importante. Mais importante é pensar que temos de ganhar a esta Sérvia, um adversário complicado, e temos de estar preparadosNão digo determinantes, mas sim muito importantes no que é a nossa caminhada. Dependemos de nós. Se ganharmos todos os jogos seremos os primeiros classificados e é nisso que temos de estar focados.Vamos pensar sempre em ganhar a competição. Alguma coisa há-de mudar mas isso não me compete a mimNão digo que foi um jogo negativo da nossa parte, mas não conseguimos a eficácia. Vamos tentar ser mais verticais neste encontro. A Sérvia é um adversário muito competente, defende bem e sai bem em contra-ataque. É uma equipa muito direta, co um avançado possante na frente, que é o ponto mais difícil que temos de contrariar. Estão constantemente em busca do contra-ataqueSerá inédito, sendo um Europeu pode ser que enriqueça mais a prova. Está bem pensado, mas temos de ver a vertente das viagens, vai ser a primeira vez que vai acontecer