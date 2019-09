Deco acredita no regresso de Portugal às vitórias frente à Sérvia: «Vai voltar ao normal»

O antigo internacional português Deco considera que Portugal tem "uma fantástica geração" e que vai retomar o caminho das vitórias na qualificação para o Euro'2020 já na Sérvia, no sábado, às 19h45."Portugal vai voltar ao seu normal, depois dos dois empates iniciais. Esta seleção tem o melhor jogador do mundo e uma geração fantástica. São já duas gerações de grande qualidade, mas esta com muita qualidade e variedade de jogadores", disse o antigo médio da equipa das quinas, à margem de uma sessão em que participou na Soccerex, em Oeiras.Depois da saída de nomes como Figo, Rui Costa, Pauleta e ele próprio do radar, Deco considera que Portugal soube preparar o futuro e que o mesmo está já a acontecer quando terminar o ciclo de Cristiano Ronaldo."Fico feliz pelo caminho que está a ser feito nos últimos anos. Temos uma geração de futuro e tudo para fazer um grande caminho", observou.Sobre as opções do selecionador Fernando Santos, que tem de conciliar na mesma equipa nomes como Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, Deco sublinha que esse não deve ser um problema que tire o sono ao treinador português."Qualquer treinador gostaria de ter esses problemas, com várias soluções para o meio campo e frente de ataque", terminou o antigo futebolista de FC Porto e Barcelona e que hoje faz carreira como empresário de futebol.A Soccerex, evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, estreia-se em Portugal e, entre quinta e sexta-feira, vão passar por Oeiras nomes conhecidos da modalidade, como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o antigo selecionador de França Gerard Houlier e os ex-futebolistas Christian Karembeu e Deco, entre outros, espalhados por diferentes conferências e temas que vão desde a forma de liderança no futebol europeu a novas áreas, como os e-sports.A Soccerex organiza estes fóruns desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano, a organização fez uma aposta em "mercados emergentes no futebol" e já passou também pela China, em maio, marcando ainda presença nos Estados Unidos da América, em novembro. A realização da Soccerex na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher mais de 60 oradores no ciclo de dois dias de conferências.