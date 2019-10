Derrota na Ucrânia afasta Portugal do pote 1 do Euro'2020

A derrota em Kiev ditou que, mesmo em caso de apuramento, Portugal nunca conseguirá chegar ao pote 1 do sorteio da fase final do Euro'2020. A Ucrânia garantiu esta segunda-feira não só o apuramento como também o primeiro lugar em definitivo. Portanto, à Seleção Nacional resta agora lutar pelo segundo posto, numa altura em que restam duas jornadas e tem mais 1 ponto do que a Sérvia, o perseguidor direto.Com efeito, o pote 1 do sorteio é reservado aos seis melhores primeiros classificados dos 10 grupos de apuramento, com os restantes quatro a ficarem no pote 2. Ou seja, na melhor das hipóteses Portugal ficará neste pote, mas a situação poderá ser pior, como se pode constatar pelos dados imediatamente em baixo. É que se for um dos piores segundos classificados ficará mesmo no pote 4, arriscando-se a apanhar muitos tubarões.- Seis melhores primeiros classificados- Restantes quatro primeiros classificados- Dois melhores segundos classificados- Melhores segundos classificados (3.º ao 8.º)- Dois piores segundos classificados- Quatro vencedores do playoffPara se apurar o ranking dos primeiros e segundos classificados, são excluídos os encontros com os sextos classificados de cada grupo (no de Portugal apenas existem cinco equipas) e aplica-se o seguinte- Posição no grupo- Maior número de pontos- Maior diferença de golos- Maior número de golos marcados- Maior número de golos marcados fora de casa- Maior número de vitórias- Maior número de vitórias fora- Fair play- Posição no ranking da Liga das Nações