Descanso belga junto à fé nórdica

A Bélgica entra para o último jogo sem problemas quanto às contas do grupo uma vez que já está qualificada. Por isso, o selecionador dos diabos vermelhos, Roberto Martinez, deverá fazer muitas alterações para o terceiro jogo em apenas nove dias, tendo dado duas garantias: Courtois na baliza e o regresso de três pesos pesados.

“Nunca anuncio a equipa antes do jogo mas no caso de Witsel, Eden Hazard e Kevin de Bruyne é diferente. Eles vão ser titulares para terem ritmo para o torneio”, revelou aos jornalista. O ex-Benfica jogou os primeiros minutos desde janeiro frente à Dinamarca enquanto que Eden Hazard procura a melhor forma após uma época para esquecer no Real Madrid. Já o médio do Manchester City sofreu várias fraturas na face na final da Liga dos Campeões, a 29 de maio, tendo voltado a jogar diante dos dinamarqueses.

Contudo, nem o facto de ter o apuramento garantido retirou a sede de “perfeição” a Martinez. “Não digo que ficaria desapontado por falharmos a liderança do grupo mas sim por não jogarmos ao nível a que espero” apontou o técnico dos belgas.

O homólogo finlandês, Markku Kanerva, está “crente” de que tem uma equipa à disposição para “continuar a fazer história” na estreia em Campeonatos da Europa.

“Temos pela frente o jogo mais importante da história do futebol finlandês. O sonho de seguirmos em frente está vivo e só dependemos de nós”, enalteceu o selecionador nórdico.



Lukaku quer ser melhor artilheiro



"O Lukaku quer jogar todos os jogos". A revelação é de Roberto Martínez. O selecionador da Bélgica deu-lhe a titularidade nos dois primeiros encontros no grupo, mas, na hora de poupar a pensar nos oitavos-de-final, não escondeu que Lukaku tem como objetivo ser o melhor marcador do Euro’2020. "O Romelu não coloca os desejos pessoais à frente da equipa. O caso dele é igual ao de todos, mas é bom para ele ter ritmo", revelou o técnico sobre o dianteiro do Inter, que soma dois golos e está a um de Ronaldo e Schick. *