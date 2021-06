Deschamps criticado em França após adeus ao Euro: até chamada de Benzema está ser questionada

A derrota da França diante da Suíça, nos oitavos-de-final do Europeu, causou um verdadeiro tsunami em França, pois a expectativa era elevada, ou não fossem os gauleses os atuais campeões do Mundo. E como sempre acontece nestas ocasiões, o treinador foi um dos mais visados pela crítica.





O L'Équipe' questiona a mudança tática de Didier Deschamps, que passou do 4x4x2 da fase de grupos para um sistema de três centrais. "Colocou duas linhas sem profundidade, sobretudo com Rabiot", escreveu o desportivo.O jornalista Philippe Sanfourche, na RTL, falou da convocatória de Benzema. "Esta derrota lembra-nos que o futebol não é um desporto como outro qualquer. O Didier Deschamps pagou ao longo do Europeu o facto de ter convocado o Karim Benzema. Não digo que o regresso do Karim não fosse legítimo, mas aconteceu demasiado tarde, o que desequilibrou os planos táticos de França", atirou, prosseguindo: "Sim, o Benzema é um Fórmula 1 e o Deschamps um dos melhores pilotos. Mas mudar todos os ajustes no início de uma corrida não é o ideal."A titularidade de Lenglet - o central do Barcelona não esteve à altura de Seferovic - e as substituições que Deschamps efetuou no jogo foram também alvo de críticas.Deschamps tem contrato até 2022 e ontem, na conferência de imprensa, não deu como certa a sua continuidade ao leme dos bleus.