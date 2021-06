Deschamps impõe abstinência sexual na seleção francesa e Griezmann admite: «É difícil»

A 'Gazzetta dello Sport', fazendo eco de uma notícia do 'Le Parisien', avança que Didier Deschamps impôs a abstinência sexual na concentração da seleção francesa, que hoje defronta a Suíça nos oitavos-de-final do Europeu. Os jogadores estão proibidos de terem qualquer tipo de contacto com mulheres ou namoradas.





"É difícil, mas não se pode fazer de outra maneira. Há que aceitar", dizia Griezmann a propósito do assunto."A maioria dos jogadores estão na casa dos 20 anos e a única coisa que lhes resta, já sabes...", contava, por sua vez, um elemento da equipa.Fonte próxima dos gauleses revelou também que "a abstinência não cria tensão, mas o assunto já foi discutido". "É que não podem sequer dar um beijo à mulher ou à namorada."A abstinência sexual nem faz parte dos métodos de trabalho de Deschamps, surgindo mais como medida preventiva, para evitar contaminações por covid-19 na bolha onde a equipa está inserida.Mas na equipa de França foram proibidos os dias em família e contacto com os mais próximos em dias de jogos é muito limitado. Se alguém sentir a tentação de violar a norma, o serviço de segurança da equipa - que mantém uma vigilância noturna, para evitar fugas do hotel - está lá, para chamar os jogadores à razão...